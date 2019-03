"Je n'ai pas l'intention de solliciter un vote de confiance" (Willy Borsus)

Comment Willy Borsus et son gouvernement peuvent-ils gérer la Wallonie sans avoir la majorité au Parlement? Le ministre président compte bien se battre. "Le gouvernement continue son travail dès le moment où il est susceptible d’être contrôlé, questionné et éventuellement sanctionné par le Parlement."

En pleine crise depuis la défection d’une députée de son parti, et dans l’impossibilité de faire voter ses dernières grandes réformes suite à la perte de sa majorité au Parlement wallon, le ministre-président libéral Willy Borsus veut se battre pour boucler une série de réformes.

Quand on fait partie d'une équipe et qu'on a soutenu toutes une série de textes, faire choix de mettre la Wallonie en difficulté ne peut être qu'un mauvais choix.

Un très vif mécontentement. Quand on fait partie d’une équipe et qu’on a soutenu toutes une série de textes, faire choix de mettre la Wallonie en difficulté ne peut être qu’un mauvais choix. Tout le monde sait que madame Potigny est arrivée au Parlement par le mécanisme des suppléants, à la suite d’une série de circonstances dont une dramatique. Je trouve que son départ est quelque chose d’indécent.

On a toujours su qu’une majorité de 38 députés était une majorité courte mais pendant plus de 20 mois, il y a systématiquement eu une majorité au Parlement qui collait bien avec l’approche du gouvernement. Cette défection nous empêche de finaliser une série de dossiers. Mais quand je vois l’ensemble du travail mené, je referais une coalition avec une majorité aussi courte. Ce gouvernement a pris 2.000 décisions. Je mesure qu’en 20 mois, on a fait le travail de toute une législature. Je n’ai aucun regret.