Jean-François Tamellini (FGTB): "Je ne vois pas en quoi ce plan va permettre à la Wallonie de sortir de la précarité"

Jean-François Tamellini, le secrétaire général de la FGTB wallonne, déchante à la lecture du plan de relance. Il l'a dit à Elio Di Rupo et demande des adaptations.

Après avoir pu consulter la version définitive du plan de relance de la Wallonie et en discuter avec le ministre-président Elio Di Rupo il y a une quinzaine de jours, Jean-François Tamellini, le secrétaire général de la FGTB wallonne déchante. "Le plan de relance est une déception."

Pourquoi cette déception?

Tout n’est pas à jeter. Il y a des éléments positifs comme les mesures liées aux jeunes les plus éloignés du marché de l’emploi. Mais l’impression générale de saupoudrage reste très forte. Il y a un manque de cohérence et de liant à travers les 319 mesures prises. Le caractère structurant du plan est absent. Le risque est qu’il n’y ait pas d’adhésion des partenaires de la société civile pour travailler sur le redressement de la Wallonie. Or, on ne peut pas se permettre un échec.

En quoi ce saupoudrage déforce-t-il le plan?

L’ambition est trop faible sur les mesures liées à la relance. On est face à une addition de mesures sans liant. Le problème vient de la méthode de travail du gouvernement qui est mauvaise depuis le début. Confier le travail à un consultant était une mauvaise idée. Cela a créé un cloisonnement. Chaque ministre a développé des mesures en fonction de ses compétences et le consultant n’a pas travaillé sur le liant. Les partenaires sociaux n’ont pas non plus été impliqués depuis le départ.

Avec l’UWE, vous avez rencontré le ministre-président pour lui faire part de votre déception. Qu’est-ce qui a été convenu?

Aujourd’hui, Elio Di Rupo demande aux syndicats et aux employeurs de travailler à l’amélioration de certains aspects du plan. À la FGTB, nous avons quatre préalables pour accepter de rediscuter de ce plan. D’abord, que le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE) soit respecté. Cela veut dire que discuter avec le gouvernement est une option, pour autant que ce dernier ne nie pas les travaux du CESE par rapport au plan.

Deuxièmement, nous voulons des assurances afin que les 7,6 milliards du plan profitent à l’ensemble de la Wallonie, à ses entreprises, à ses citoyens et ses travailleurs. Aujourd’hui, nous avons l’impression que le plan va plutôt profiter à des entreprises qui ne sont pas wallonnes. Je vais prendre l’exemple de la Spaque qui a lancé pour 300 millions de marchés publics cette année. Et bien, 65% de ces marchés vont vers la Flandre et 35% vers la Wallonie. Ce sont notamment des entreprises qui sont capables d’épurer l’air avec des filtres à charbon. La Wallonie doit avoir ce type d’entreprise. Il faut travailler sur les chaînes de valeur bien en amont. La cellule de veille stratégique promise dans le plan doit pouvoir repérer ces chaînons manquants et permettre de réorienter les budgets à l’intérieur du plan.

Il faut également intégrer des indicateurs transversaux et arriver à montrer comment la Wallonie va sortir de la précarité. Aujourd’hui, je ne vois pas en quoi ce plan va permettre à la Wallonie de sortir de la précarité. C’est impossible à le savoir tant ce plan est composé de mesures "plic-ploc".

Est-ce une restructuration du plan que vous demandez au gouvernement?

Il faut arrêter avec ces compartiments. Le plan se compose de six axes. Tout ce qui concerne, par exemple, la filière de reconstruction et d’isolation est traduit à travers des mesures que l’on retrouve dans les axes 2, 4 ou 6. Mais où est le liant? Le compteur tourne, il y a urgence à revoir ce plan, sans quoi la Wallonie n’y arrivera pas. Des appels à projets dans la construction sont déjà lancés et on sait qu’ils vont profiter à des entreprises étrangères.

Cela nécessitera-t-il de réorienter des budgets?

C’est indispensable si l'on veut arriver à quelque chose qui soit plus structurant pour la Wallonie. Il faut, par exemple, renforcer les filières industrielles structurantes. Et qu’on ne dise pas que c’est impossible. Le gouvernement est bien arrivé à réorienter près de 800 millions pour les inondations.

Quelles filières faut-il renforcer ?

Je pense notamment à la filière de l’hydrogène. Ce qui est prévu est trop timide. Il faut aussi renforcer la recherche plutôt que de lui enlever 120 millions dans le plan. La politique industrielle n’est pas non plus à la hauteur du redressement de la Wallonie. Le spatial ou l’aérien sont deux filières qui ne sont pas assez mises en valeur.

Elio Di Rupo reconnaît-il que son plan est perfectible?

Elio Di Rupo est conscient que cela ne va pas marcher si des changements ne sont pas opérés. Il faut se remettre autour de la table et impliquer les partenaires sociaux.