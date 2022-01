Jean-Luc Crucke: "La ligne du MR est trop à droite pour moi"

"Un ministre doit pouvoir assumer la ligne de son président de parti. Ce n’était plus vraiment possible pour moi", explique l'ancien ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke au lendemain de sa démission.

Candidat à la Cour constitutionnelle, Jean-Luc Crucke quitte la vie politique. Il le fait sans amertume, mais par idéalisme face à un MR devenu trop à droite à ses yeux.

Jean-Luc Crucke a claqué la porte du gouvernement wallon, où il occupait le poste de ministre du Budget, lundi. Il nous explique ce qui l'a poussé à poser ce geste fort et décrypte l'évolution idéologique du MR sous la présidence de Georges-Louis Bouchez.

Vos convictions ne sont plus en phase avec la ligne de votre parti. D’où cette démission. Qu’est-ce qui vous dérange au MR aujourd’hui?

La ligne qui est défendue par le président n’est plus en phase avec la mienne. Je le dis sans en faire de reproches. Georges-Louis Bouchez a toute la légitimité pour le faire. Mais il y a des dossiers sur lesquels on ne partage pas le même point de vue.

Je vais vous citer, par exemple, l’institutionnel. Georges-Louis est belgicain et moi, je suis régionaliste. Sur le nucléaire, je défends l’accord du gouvernement fédéral. Vous savez, il y a trente ans, quand il fallait trouver des lieux pour stocker les déchets nucléaires, aucune commune n’en voulait. Le nucléaire, même le petit nucléaire, n’émet peut-être pas de CO 2 , mais il produit des déchets qui sont là pour des centaines d’années. Il y a aussi eu ce décret fiscal.

Vous étiez d'une certaine façon devenu incompatible avec la ligne du parti…

J’ai toujours essayé de faire de la politique avec passion. Je dis les choses comme je le pense, mais quand vous n’êtes plus en phase avec la ligne de votre président, il faut rester correct. Un ministre doit pouvoir assumer la ligne de son président de parti. Ce n’était plus vraiment possible pour moi. Georges-Louis Bouchez m’a proposé d’être candidat à la Cour constitutionnelle et j’ai accepté.

Sur le plan idéologique, le MR vire à droite. Cela vous dérange-t-il?

C’est vrai que la ligne devient plus droitière. J’ai une sensibilité plus environnementaliste et progressiste. J’ai toujours dit qu’il y avait moyen de rapprocher l’économie et l’écologie. La ligne du parti est trop à droite pour moi, mais Georges-Louis Bouchez a la légitimité pour l’imprimer. Il est le président du parti. Cela dit, on doit pouvoir émettre son sentiment au sein d’un parti.

Est-ce que cela veut dire qu’il n’y a plus moyen d’exprimer différentes tendances au sein du mouvement libéral?

Il le faut. Je l’espère. Mais vous savez, vu le nombre de messages que j’ai reçu depuis lundi, je pense que je ne suis pas le dernier des Mohicans. Il n’y a rien de pire que ceux qui ne disent pas ce qu’ils pensent.

Georges-Louis Bouchez ne divise-t-il pas plus qu’il rassemble?

Il ne m’appartient plus de répondre à cette question. Mais j’espère que les différentes sensibilités de la famille libérale pourront toujours s’exprimer. Il faut accepter les différentes sensibilités, comme il doit y avoir une prise de position du président et l’accepter.

Le pouvoir est quelque chose de difficile à exercer aujourd’hui et ce n’est pas parce qu’on imprime une ligne plus à droite qu’on rend les alliances plus faciles à sceller dans un gouvernement.

Finalement, c’est quoi le libéralisme de Jean-Luc Crucke?

C’est une référence systématique à des règles de la concurrence et à de la solidarité. Et aussi un rôle de l’État qui doit être le régulateur et doit corriger les inégalités. Aujourd’hui, le fossé se creuse beaucoup trop entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont beaucoup. On ne valorise pas assez la valeur du travail.

Georges-Louis Bouchez a récemment fait référence à Eric Zemmour en saluant sa constance par rapport à celle de Valérie Pécresse. Cela vous a-t-il choqué?

Oui, cela m’a choqué beaucoup. J’ai trouvé cette expression malheureuse et le lui ai dit. Mais cela n’a pas joué dans ma décision, car elle a été prise avant. Il y a des choses qu’on ne peut pas dire quand on aborde et on parle de l’extrême-droite.

Vous vous revendiquez disciple de Jean Gol. Le MR s’éloigne-t-il de cette vision libérale?

À l’époque de Jean Gol, on ne parlait pas des problèmes de réchauffement climatique. C’est lui qui m’a attiré en politique. Je l’ai suivi. Je retiens de lui notamment son éthique. Quand j’ai pris la décision de démissionner, j’ai repensé à ce qu’il avait dit lors de l’affaire du Heyzel. Il avait proposé sa démission parce que le ministre de l’Intérieur de l’époque refusait de le faire. J’ai essayé de garder cette même éthique.

Qu’est-ce qui va être le plus dur en quittant la vie politique?

Ce n’est pas dur… J’ai pris cette décision de manière sereine. J’ai eu la chance d’être bourgmestre de ma commune pendant 20 ans, député et aussi ministre. Il y a un nouveau parcours juridique qui s’ouvre à moi pour autant que le Sénat approuve ma candidature. Mais ce qui me manquera le plus, c’est l’amitié. Cela peut paraître contradictoire, mais dans la vie politique, on rencontre des amis et je me fous de leur opinion politique.

Vous quittez la vie politique et votre mandat de ministre sans boucler une série de dossiers budgétaires. N’est-ce pas un échec?

Il y a certainement de la frustration, mais ce n’est pas un échec. J’aurais aimé pouvoir terminer mes dossiers, mais il y a une forme de correction de dire que quand on n’est plus en phase avec la ligne de son président, il faut savoir partir. Je ne dis pas que les choses seront financièrement faciles pour la Wallonie demain, mais j’ai cependant le sentiment de laisser une série d’éléments, comme le budget base zéro (BBZ), qui vont permettre les prises de décisions à mon successeur.

Outre le BBZ, il y a aussi cette trajectoire budgétaire validée par des académiques. Nous avons, par ailleurs, en Wallonie, une administration fiscale qui est remarquable. Au niveau des aéroports, c’est vrai qu’il y aura des décisions difficiles à prendre sur le plan environnemental, mais Charleroi est dans une meilleure situation que tous les autres aéroports passagers.

Votre successeur Adrien Dolimont a-t-il la carrure pour le job?

Je connais Adrien et je ferai tout pour l’aider à réussir.