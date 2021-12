Jean-Luc Crucke face à la révolte des "presse-bouton"

Derrière le désaveu du ministre Jean-Luc Crucke, il y a surtout la fronde des députés libéraux qui, comme François Bellot, refusent d'être de simple élus "presse-bouton".

Depuis le désaveu public infligé par la famille libérale à son ministre Jean-Luc Crucke, les théories s’affrontent pour expliquer tout ce pataquès. La vérité se situe probablement au milieu…

Un peu de testostérone

À l’origine de cette pétaudière wallonne ouvrant la porte à la démission d’un ministre, plusieurs sources voient la main du président Georges-Louis Bouchez. Il est vrai que ce dernier a averti Jean-Luc Crucke depuis le mois de juin qu’il allait droit dans le mur avec son projet de décret fiscal. Chauffé à blanc par son conseiller Axel Miller, Bouchez aurait ainsi manœuvré pour faire échouer le texte. La version officielle veut que ce serait au nom d’une classe moyenne suffisamment matraquée.

Dans les coulisses, d’autres pointent un problème de testostérone. On sait que Jean-Luc Crucke est monté au front face à Georges-Louis Bouchez pour contester l’éviction de sa collègue ministre Valérie De Bue, au moment où il a fallu trouver un portefeuille pour recaser le déchu Denis Ducarme. On connait la suite… Le président Bouchez avait dû revenir sur sa décision.

La révolution du presse-bouton

Mais, à côté du positionnement idéologique qui verrait d’un mauvais œil la main d’un Jean-Luc Crucke trop progressiste pour l’aile droite libérale soutenue par Georges-Louis Bouchez, se joue un autre match. La révolte des "élus presse-bouton"…

"Je refuse d’être un député presse-bouton. De nombreux députés ont eu l’impression qu’ils n’ont pas été associés au débat et que tout était plié." François Bellot Député MR

Comme le décrit le député libéral François Bellot, ce match est celui du symbole car "il touche à la légitimité démocratique du parlement". Pour l’ancien ministre fédéral et d’autres élus libéraux, l’essence du problème serait un manque de respect pour les députés. "Je refuse d’être un député presse-bouton. De nombreux députés ont eu l’impression qu’ils n’ont pas été associés au débat et que tout était plié. On attendait simplement de nous de voter ce texte. On associe de plus en plus les citoyens avant qu’un texte arrive et on ne le ferait pas avec les députés?"

La fronde des députés est virulente. "Jean-Luc a eu un manque de considération pour le parlement. Ce projet ne faisait pas partie de la DPR. La moindre des choses aurait été de mieux communiquer avec les parlementaires. C’est une véritable révolution qu’il y a eu des parmi les élus libéraux et notre président a dû jouer les arbitres."

"Le problème n’est pas uniquement lié à la méthode de Jean-Luc Crucke. Willy Borsus a laissé passer ce texte à trois reprises au sein du gouvernement sans rien dire." Un député MR

Un autre cador du MR au parlement abonde dans ce sens et tacle le vice-président libéral au sein du gouvernement wallon. "On s’étonne maintenant que le parlement veuille discuter d’un texte. Jean-Luc Crucke s’en est même offusqué. C’est incroyable. J’ai découvert ce texte en bout de course. Le problème n’est pas uniquement lié à la méthode de Jean-Luc Crucke. Willy Borsus a laissé passer ce texte à trois reprises au sein du gouvernement sans rien dire. Il est pourtant vice-président. Willy Borsus n’est pas venu non plus nous expliquer le contenu de ce texte, malgré ses nombreuses rencontres avec le groupe MR. C’est par la bande qu’on a finalement appris qu’il n’était pas d’accord avec ce texte. Il l’a cependant accepté en gouvernement. Il est temps que le MR imprime sa marque au sein de cet exécutif." Un autre député MR pointe aussi l’absence de Willy Borsus. "Il doit aussi être là pour gérer les problèmes."

Réunion et détricotage

La suite est connue: c’est l’emballement. Il étonne les députés les plus virulents car, en bout de course, des amendements au texte initial avaient été acceptés par le ministre. "Ce texte n’est pas remis en cause sur les objectifs et il ne mérite pas une crise gouvernementale. Des simples amendements suffisaient", estime François Bellot.

Dans l’entourage du cabinet Crucke, on réfute tout manque de considération vis-à-vis des députés libéraux. "Il y a eu des réunions avec les députés pour discuter du texte il y a quatre semaines. Une autre réunion en vidéoconférence ne laissait rien présager de la suite. Un accord intra-MR s’était dégagé pour déposer des amendements techniques."

Un compromis se dégage avec Elio Di Rupo pour une mise au frigo du projet de décret.

Arrive enfin une réunion de crise au cabinet de Willy Borsus la semaine dernière. Sont également présents Georges-Louis Bouchez et Jean-Luc Crucke. Devant la fronde, on demande finalement au ministre du Budget de remanier son texte en profondeur. "Il poserait des problèmes aux élus", lui dit-on.

Face à ce qui s’annonce comme un détricotage dans les règles de l’art d'un texte qui serait, de toute façon, devenu imbuvable pour le PS et Ecolo, un compromis se dégage avec Elio Di Rupo pour une mise au frigo du projet de décret. Le gouvernement en rediscutera ce jeudi. Mais il n’avait pas prévu toute cette tempête...