Jean-Luc Crucke: "C'est au management de l’aéroport de Charleroi de fournir des solutions concrètes"

Nouveau business plan

De manière évidente le business plan d’avant la crise du coronavirus n’est plus tenable, il faut donc le revoir de fond en comble, estime-t-il. Jean-Luc Crucke attend du management carolo et donc de son CEO Philippe Verdonck de venir avec des "propositions concrètes ".

Quand on lui dit que l’on voit mal ce qu’un aéroport peut faire quand les avions ne volent plus, il répond: "Je n'ai pas l'habitude de faire le métier d'un autre, j’attends des solutions ."

Jonction ferroviaire sur la table du Fédéral

Une bataille qu’il mène depuis un certain temps déjà. "Mon président de parti et les autres partis sont au courant de nos demandes. Il ne vous aura pas échappé que l’on est en train de négocier la formation d’un nouveau gouvernement fédéral ", pointe-t-il.

Le dossier de ces gros travaux serait donc sur la table des négociateurs. Car en Wallonie, les aides à Brussels Airlines et à Aviapartner (et donc en filigrane à Brussels Airport) ne sont pas passées inaperçues .

Relier au chemin de fer, "c’est une nécessité pour Charleroi et Liège, les aéroports seraient beaucoup plus forts avec une ligne ferroviaire", insiste-t-il.

Et si l’aéroport a besoin de plus d’argent pour faire le gros dos dans les années à venir ? "Quand on est actionnaire, on prend ses responsabilités. Il est hors de question de laisser tomber l’aéroport de Charleroi. Je rencontrerai tout le monde en septembre, actionnaires, syndicats et gestionnaires. Il ne faut rien faire dans la précipitation, mais nous avons besoin de propositions concrètes."