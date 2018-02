Jean-Michel Javaux reconduit à la présidence de Meusinvest

Après une valse-hésitation entre le cdH et le MR jeudi, le président sortant de Meusinvest devrait être repêché comme administrateur par Nethys et les libéraux. Quant à sa présidence, elle est garantie par le cdH.

D’ordinaire paisible et ordonnée, la préparation de l’assemblée générale (AG) de Meusinvest a tourné à l’imbroglio cette année. Pas entre administrateurs. D’autant que la réunion n’avait pas encore eu lieu jeudi. Elle est programmée ce vendredi matin sauf grosse surprise et report de dernière minute.

Non, c’est en amont que les choses se sont corsées. Et jeudi matin, lors de la séance du gouvernement wallon, dans l’entourage des ministres, certains se demandaient même si la tenue de l’AG allait pouvoir se dérouler normalement ce vendredi matin.

Il faut dire que le contexte est particulièrement tendu cette fois-ci. Les raisons sont simples. Cette année, les actionnaires publics et privés de l’invest liégeois sont appelés à renouveler l’ensemble du conseil d’administration . Une opération apparemment classique.

Le scandale autour de l’intercommunale Publifin et sa filiale Nethys est venu indirectement polluer les discussions sur les nominations.

À côté de cette modification des statuts, il faut intégrer d’autres éléments périphériques comme le scandale autour de l’intercommunale Publifin et sa filiale Nethys. Sans être lié à Meusinvest, ce dossier est venu indirectement polluer les discussions sur les nominations car de nombreux acteurs n’entendaient pas voir Stéphane Moreau, l’administrateur délégué de Nethys, rempiler comme administrateur. Le groupement d’actionnaires NEB (Nethys, Ethias et Belfius) a ainsi accepté de ne pas proposer Stéphane Moreau en échange d’un poste d’administrateur supplémentaire pour, au final, disposer de trois représentants.

Enfin, le nouvel attelage politique qui dirige la Wallonie a sensiblement changé les lignes. La montée du MR au sein du gouvernement a placé les libéraux sur un petit nuage qui les pousse aujourd’hui à revendiquer plus de pouvoir dans les instances décisionnelles de Meusinvest. Quant au cdH, il entendait bien conserver la présidence!

Javaux repêché par le MR et Nethys

C’est sur étiquette NEB (Nethys) et avec l’appui du MR et du cdH que Javaux rempile chez Meusinvest.

Voilà pour le décor. Depuis, si les tractations vont bon train entre émissaires politiques, elles ont joué les prolongations jeudi soir. Actionnaire de référence, la Région wallonne a droit à 5 administrateurs publics. Un accord prévoyait de replacer l’ancien co-président d’Ecolo Jean-Michel Javaux à la présidence de Meusinvest sur le quota cdH comme en 2013. Et encore hier soir, au cdH, on affirmait vouloir tenir cet engagement par souci "d’ouverture et de continuité", assure une source humaniste.