Jeholet veut sortir de la logique de subventionnement des emplois

Supprimer les effets pervers

Derrière ce changement de paradigme, le ministre veut revoir et " simplifier " le paysage des aides à l’emploi récemment réformé par l’ancienne ministre de l’Emploi socialiste Eliane Tillieux . " Le paysage des aides à l’emploi actuel est opaque, complexe, inefficace et inefficient. De plus, plusieurs des mesures existantes ont un effet pervers : elles poussent les demandeurs d’emploi à s’enliser dans le chômage car la clé pour l’emploi devient la durée de chômage ", explique le ministre dans sa note.

Concrètement, cette volonté politique passera par une révision de certaines mesures et la suppression des dispositifs inefficaces et inefficients dans le paysage des aides à l’emploi.

La première victime de cette large remise à plat est le dispositif "Impulsion insertion". Lancée par l’ancien gouvernement PS-cdH et destiné à offrir un contrat de travail de douze mois pour les jeunes demandeurs d’emploi inoccupés depuis 18 mois, cette mesure est jugée "sans réelle plus-value" et inefficace. En date du 12 octobre 2018, soit un an et 3 mois après son lancement, 96 contrats avaient été conclus, ce qui représente moins d’1% de l’objectif initial qui était de 9.881 contrats par an. "D’autres dispositifs seront analysés, et sur cette base, seront adaptés voire supprimés", précise encore le ministre.