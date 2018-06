L'Arabie saoudite, premier client des armes wallonnes

En 2017, la Région wallonne a accordé 1.313 licences d’exportation et de transfert d’armements vers 69 pays pour plus de 600 millions. Parmi ses gros clients, l’Arabie saoudite décroche la première place avec 153 millions de contrats l’année dernière. Sur les 30 licences refusées par le ministre-président, certaines concernent la monarchie sunnite.

Un business de 620 millions

En 2017, les montants liés aux licences octroyées par la Wallonie (montants équivalant aux exportations wallonnes potentielles) se chiffraient ainsi à 620 millions d’euros, soit une augmentation de près de 37% par rapport à 2016 et ses 453 millions, relève le rapport sur les licences accordées en 2017 par la Région wallonne et approuvé par le Parlement wallon ce mercredi.

Le ministre-président (et son prédécesseur socialiste Paul Magnette pour les 6 premiers mois de l’année) a malgré tout refusé 30 licences d’exportation l’année dernière. Dix licences d’exportation ont par exemple été refusées vers l’Arabie saoudite, les Philippines et les Emirats arabes unis, et 4 licences spéciales de transfert de technologie n’ont pas été approuvées pour Israël et la Turquie.