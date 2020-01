L'UWE se transforme "pour être plus efficace"

Ce jeudi, une assemblée générale de l’Union wallonne des entreprises a approuvé une réforme des structures. A terme, elles compteront plus de femmes, plus de jeunes, plus de petites entreprises: l’objectif est d’être plus représentatif et plus efficace.

"Cela fait un moment qu’on avait dans l’idée de revoir notre gouvernance pour qu’elle soit à la fois plus efficace et plus représentative du tissu économique wallon", situe Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE). Un groupe de travail a bossé pendant un an sur le sujet pour aboutir à la nouvelle donne approuvée en assemblée générale ce jeudi après-midi.

Fini, le conseil pléthorique

Jusqu’ici, le conseil d’administration de l’UWE était pléthorique (plus d’une centaine de membres) et, de ce fait, difficile à réunir. Vu l’agenda chargé de chacun, on était content quand la moitié des membres étaient présents. Pour la prise de décisions, il y a plus efficace. Raison pour laquelle un bureau exécutif plus resserré, réunissant une trentaine d’administrateurs, était devenu le vrai cercle du pouvoir.

Le tout est très masculin (avec seulement onze femmes au conseil dont deux siégeant au bureau), pas très jeune et plutôt dominé par les fédérations sectorielles. Mais cela va changer.

L’UWE a en quelque sorte décidé d’inverser la logique. Désormais, le conseil d’administration se compose de 30 membres et "garantira à terme un meilleur équilibre", selon Olivier de Wasseige, entre les générations, entre les sexes, entre les grandes et les petites entreprises ou encore entre les cotisants directs et les fédérations (lesquelles se contenteront de 7 sièges sur 30).

Conseil stratégique

Ce ne sera plus une chambre d’entérinement comme l’était l’ancien conseil d’administration, mais un lieu de réflexion où se définiront les positions de l’UWE sur les grands thèmes Olivier de Wasseige Administrateur délégué de l'UWE

À côté de ce nouveau conseil d’administration à la fois plus ramassé et plus représentatif, un "conseil stratégique" d’une centaine de membres voit le jour. "Ce ne sera plus une chambre d’entérinement comme l’était l’ancien conseil d’administration", estime Olivier de Wasseige, "mais un lieu de réflexion où se définiront les positions de l’UWE sur les grands thèmes comme la triple transition voulue par le gouvernement wallon (économique, sociale, écologique), les enjeux climatiques, les nouvelles formes de gouvernance, la transition digitale, etc."

L’objectif recherché est d’"améliorer la qualité des travaux et l’implication des membres", situe l’administrateur délégué. De quoi répondre à cette critique formulée par… le président de l’UWE lui-même, Jacques Crahay, qui nous disait récemment: "Aujourd’hui, on vient plus à l’UWE pour défendre son pré carré que pour essayer de réfléchir collectivement dans l’intérêt de l’ensemble."

Conseil des jeunes