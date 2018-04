L'Université de Liège se choisit un nouveau recteur

Albert Corhay, recteur sortant, ainsi que ses rivaux Pierre Wolper et Eric Pirard pourraient devoir concourir lors d’un second tour.

Les résultats du scrutin seront donnés jeudi soir, après dépouillement du vote qui se fait sur papier. Mais rien ne dit que le nom du nouveau recteur pourra déjà être communiqué. Car trois candidats sont en lice, et le scrutin nécessite de réunir au moins 50% des voix pour être élu. Albert Corhay, le recteur sortant, ainsi que ses rivaux Pierre Wolper et Eric Pirard pourraient donc devoir concourir lors d’un second tour. Si celui-ci doit avoir lieu, ce sera les 8 et 9 mai prochains.