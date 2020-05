L'accord prosumer, un deal à 600 millions

En marge des 200 millions pour les prosumers, une autre enveloppe de 400 millions a été négociée pour financer de nouvelles politiques liées au plan de relance "Get up Wallonie".

La victoire du MR dans le dossier prosumer ne s'est pas faite sans contrepartie. En échange des 200 millions pour leurs prosumers, une enveloppe de 400 millions va massivement financer des politiques de relance des cabinets socialiste et écolo.

Le revoilou…Qui ça? Et bien le tarif prosumer pardi! Après l’accord politique de samedi, ministres PS-MR et Ecolo se retrouvaient en gouvernement jeudi pour tenter de finaliser les modalités pratiques.

Un accord à formaliser

Depuis samedi, et le deal obtenu à l’arrache entre le ministre-président Elio Di Rupo et ses vice-présidents Willy Borsus (MR), Philippe Henry (Ecolo) et Christie Morreale (PS), tout, ou presque, restait à faire. "Il faut voir comment rendre possible la revente d’électricité par les prosumers. Il faut aussi se mettre d’accord entre partis sur le montant de la prime qui va être accordée aux propriétaires de panneaux photovoltaïques pour compenser la prochaine taxe d’injection de leur électricité produite", entend-t-on dans les couloirs de l’Elysette.

Bref, l’exécutif wallon doit encore franchir une montagne ! "Officiellement, il n’y a toujours pas d’accord. Rien n’a été notifié au gouvernement ", soulignait une autre source proche du dossier jeudi matin parlant d'un climat tendu entre le MR et Ecolo. Voilà pour l’ambiance générale qui régnait avant la séance du gouvernement. Il restait à guetter ce qu’il en ressortirait en fin de journée.

Pression maximale sur les libéraux

En attendant l’issue de ce nouveau round de négociation, on commence à y voir plus clair dans le déroulé de la journée de samedi qui a permis au MR de sortir avec son trophée la tête haute.

Le contexte est évidemment important! Faute d'accord politique jusqu'ici, la taxe est officiellement entrée en vigueur vendredi 1er mai. Rappelons à cet effet que la Cwape, le régulateur des marchés du gaz et de l’électricité en Wallonie, avait accepté de prolonger le gel de la taxe au-delà du premier mai pour autant que le gouvernement dégage un consensus sur les modalités pratiques entourant les compensations.

Le MR est sous pression. Après avoir mené une campagne électorale en promettant un report de 5 ans du tarif prosumer, les stratèges libéraux redoutent le retour de flamme des propriétaires de panneaux en cas d'impasse. Georges-Louis Bouchez, le président du mouvement réformateur, monte au front et assure qu'il reste quelques jours pour négocier un accord.

Samedi, le ministre-président et ses trois vice-présidents se revoient pour tenter d'atterrir. Ca discute. Ecolo, dont le ministre Philippe Henry est en charge de la compétence énergie, refuse d'aller au-delà de 200 millions pour compenser la taxe qui rapportera 300 millions. Un consensus se dégage. PS, MR et Ecolo s'entendent sur 200 millions. Les libéraux crient victoire et leur président Georges-Louis Bouchez claironne la nouvelle à qui veut l’entendre. L'arrêté repoussant la taxe tombera ce jeudi après-midi après avis favorable de la Cwape. "Le tarif prosumer est reporté au 1er octobre, fait vite savoir le président du MR tout en soulignant que la négociation va se poursuivre afin de favoriser l'auto-consommation tout en respectant les engagements qui ont été pris à l'égard des prosumers."