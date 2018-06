L'administration wallonne offre Skype à ses fonctionnaires

Tout part d’un simple marché public nécessaire pour renouveler la flotte des logiciels qui font tourner les milliers d’ordinateurs de l’administration wallonne. Alors que se posait la question de remplacer les systèmes d’exploitation et les outils bureautiques (Windows 7, Office et Exchange 2007) obsolètes par une version plus récente, le Service public de Wallonie (SPW) a finalement opté pour le grand saut vers Microsoft 365. Derrière ce choix commercial se cache en fait une volonté stratégique d’encourager les fonctionnaires au travail collaboratif, encore trop réservé aujourd’hui au secteur privé et à quelques geeks de l’administration.