L'audit énergétique obligatoire pour profiter des primes wallonnes

La refonte du système de distribution des primes à l’énergie et à la rénovation se poursuit en Wallonie. En attendant de connaître les nouveaux montants qui entreront en vigueur début janvier et qui mettront fin à la période transitoire mise en place par le gouvernement wallon depuis 1er mars, les ministres de l’Énergie et du Logement Jean-Luc Crucke et Valérie De Bue viennent de mettre la touche finale à la modernisation des procédures.