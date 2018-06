L'autonomie sociale des Wallons pour 50 euros par an

Le dossier de l’assurance- autonomie revient sur la table du gouvernement wallon MR-cdH cette semaine. Pour 50 euros par an, chaque wallon bénéficiera d’une aide financière afin de maintenir son autonomie à domicile. L’opposition socialiste parle d’un ravalement de façade destiné à refinancer les politiques actuelles.

Disparue des radars suite au changement de majorité, l’assurance-autonomie wallonne revient sur l’avant-scène . Un kern spécial lui sera même consacré mercredi. Autour de la table du gouvernement, le ministre-président Willy Borsus (MR) et ses deux vice-présidents Pierre-Yves Jeholet (MR) et Alda Greoli (cdH) tenteront de s’accorder sur une version finale avant d’amener un texte définitif sur la table du gouvernement jeudi.

Le MR attendrait notamment de son partenaire une série de garanties budgétaires. "Il nous faut des garanties sur le financement d’un système qui pourrait être explosif au moindre dérapage", souligne un cadre libéral. Le MR reste par ailleurs guère enthousiaste à l’idée de confier aux mutuelles une tâche essentielle dans le paiement des interventions. "On préférerait un système comme en Flandre où chaque personne reçoit de l’argent et a plus de liberté pour utiliser cet argent."