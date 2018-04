L'économiste Roland Gillet va présider le Cercle de Wallonie

L'économiste Roland Gillet, expert auprès du Premier ministre Charles Michel, remplace Pierre Rion à la présidence du Cercle de Wallonie. Il sera secondé par trois vice-présidents dont Marc Dubois (Spadel), Thierry Geerts (Google) et François Blondel (serial entrepreneur et patron de Kitozyme). Un comité de soutien est créé.

Une nouvelle ère s’ouvre pour le Cercle de Wallonie . Un nouveau président vient d’être choisi pour remplacer Pierre Rion qui a remis son tablier après deux mandats successifs (2 fois 3 ans). C’est l’économiste Roland Gillet , professeur à l’ULB et à La Sorbonne qui reprend le flambeau.

L’homme, également conseiller du Premier ministre Charles Michel (MR), sera aidé dans sa mission par trois vice-présidents : Marc Dubois, administrateur délégué de Spadel; Thierry Geerts , country manager de Google Belgique et François Blondel , serial entrepreneur et CEO de Kitozyme.

"Ce sont tous des personnalités avec un profil qui reflète les nouvelles orientations du Cercle de Wallonie. Avec Roland Gillet, nous voulons dresser un pont avec la recherche et le monde académique. Les trois vice-présidents apporteront leur expérience d’entrepreneur ou de patron d’entreprise dans des secteurs aussi diversifiés notamment dans le secteur du numérique et du digital", nous a confié Amid Faljaoui, administrateur délégué du Cercle de Wallonie, présenté comme le premier cercle d’affaires de Wallonie. "Je suis heureux d’avoir présidé le Cercle pendant 6 ans et je souhaite bon vent à mon ami Roland Gillet qui remplira bien sa mission", a déclaré Pierre Rion.