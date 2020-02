L'élection à Neufchâteau validée

Fourny dans l'opposition

Le bourgmestre sortant de Neufchâteau, Dimitri Fourny (cdH), et sa liste 'Agir Ensemble', dont le second scrutin et l'alliance entre les listes opposées signifiaient un renvoi dans l'opposition, avaient au préalable introduit une réclamation auprès du gouverneur au motif que des ressortissants étrangers avaient été privés de vote pour le scrutin de juin et que ces votes auraient pu en théorie modifier la répartition des sièges.