L'emploi APE pérennisé en Wallonie

Le gouvernement wallon vient de s'accorder sur une réforme de l'aide à l'emploi qui stabilise 65.000 emplois dans le sud du pays.

Laissée sur le carreau sous la précédente législature, la réforme des aides à l’emploi repointe le bout de son nez en Wallonie. Le projet, déposé en gouvernement ce jeudi, se veut surtout plus consensuel depuis la dernière mouture ficelée par le précédent ministre de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR) et conspuée par les syndicats et le PS alors dans l’opposition. "Notre objectif est de pérenniser l’emploi", lance d’emblée la ministre de l’Emploi Christie Morreale.

Budget d'un milliard d'euro

"Le volume de l’emploi et les moyens alloués aux aides par la Région seront maintenus." Christie Morreale Ministre de l'Emploi

Les bases de cette réforme, défendue en gouvernement par la ministre, visent un objectif: la pérennisation de l’emploi. "Le volume de l’emploi et les moyens alloués aux aides par la Région seront maintenus", assure Christie Morreale. Résultat, tous les travailleurs sous régime APE, soit plus de 65.000 personnes qui travaillent dans le non marchand comme dans les écoles, dans l’aide aux personnes âgées, dans le secteur culturel ou sportif seront stabilisés. Le gouvernement s’engage aussi à maintenir le budget annuel de plus d’un milliard d’euros.

Si rien ne change à première vue, la réforme, qui doit être opérationnelle en 2022, va simplifier les mécanismes d’octroi. On ne parlera par exemple plus de points APE mais de subvention forfaitaire unique d’aide à l’emploi. "Les employeurs connaissent ainsi à l’avance le montant de l’aide qu’ils vont percevoir pour l’année, pour autant, évidemment, qu’ils maintiennent leur volume global de l’emploi", précise l’avant-projet de décret.

"L’objectif est que chaque emploi puisse être subventionné sans exclusion a priori et qu’aucun employeur ne gagne ni ne perde de manière injustifiée." Christie Morreale Ministre de l'Emploi

Outre cette simplification dans le système d’octroi, la ministre pointe également un principe d’équité. "L’objectif est que chaque emploi puisse être subventionné sans exclusion a priori et qu’aucun employeur ne gagne ni ne perde de manière injustifiée." Ce principe de subvention unique (qui rompt avec un mécanisme double basé sur la réduction des cotisations sociales et la subvention APE) doit aussi permettre de "réduire les variables inconnues et d’augmenter la prévisibilité budgétaire".