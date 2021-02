L’esprit d’entreprise est-il gravé dans le cerveau?

Que se passe-t-il dans la tête des entrepreneurs? Leur cerveau est-il câblé autrement que celui de leurs collaborateurs? À l'université de Liège, le Dr Ooms mène l’enquête.

À l’université de Liège, le Dr Frédéric Ooms, professeur adjoint en entrepreneuriat à HEC-École de gestion, aimerait bien découvrir les petits secrets du cerveau des (serial)entrepreneurs. Plus particulièrement en suivant la piste des structures cérébrales et des connexions qui s’établissent entre leurs milliards de neurones. Avec la complicité du Pr Steven Laureys, neurologue et directeur de l’unité de recherche Giga Consciousness au CHU, il vient de soumettre une soixantaine de managers et d’entrepreneurs à une batterie de tests de neuroimagerie (imagerie par résonance magnétique et électro-encéphalogramme) mais aussi à des tests psychologiques.

Inné ou acquis?

"Le but de ces examens, réalisés dans le cadre du projet EntrepreneurMind, est de tenter de définir si certaines parties du cerveau sont plus développées chez les entrepreneurs par rapport aux non-entrepreneurs", explique le Dr Ooms. "Il s’agit de déterminer si les échanges d’informations sont plus ou moins intenses dans telle ou telle catégorie de personnes. Et in fine, de pouvoir déterminer si ces éventuelles différences sont innées ou plutôt acquises."

"Cela pourrait nous permettre de mieux cerner ce qui pousse certaines personnes à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale", continue Frédéric Ooms. "Pourquoi décident-elles d’avancer malgré les risques perçus négativement par d’autres? Pourquoi réussissent-elles mieux que d’autres? Comment pensent-elles? Comment agissent-elles? En résumé, existe-t-il des corrélats neuronaux associés à l’esprit d’entreprendre?"

À ce volet de recherche fondamentale vient s’ajouter un volet plus appliqué. C’est le cœur du projet Core-Edge, piloté à HEC dans le cadre du programme wallon First Spin-Off. "Si les différences que nous pourrions mettre en évidence ne semblent pas être innées, mais bien acquises, cela nous amènera ensuite à développer des formations à l’entrepreneuriat plus efficaces", souligne Frédéric Ooms.

Salvatore Iannello, Jean-Pierre Lutgen...

Parmi les patrons et entrepreneurs wallons qui se sont pliés ces derniers jours aux tests proposés par l’équipe liégeoise, on retrouve Salvatore Iannello, CEO de la chocolaterie Galler, mais aussi Jean-Pierre Lutgen, patron d’Ice-Watch. Pourquoi ont-ils participé à cet exercice? "Depuis toujours, je suis intéressé par les études scientifiques, quelles qu’elles soient", explique Jean-Pierre Lutgen. "Ici, c’était l’occasion de la vivre de l’intérieur tout en apportant notre pierre à l’édifice."

Vue en plein écran Jean-Pierre Lutgen, CEO d'Ice-Watch. ©Anthony Dehez

Salvatore Iannello ne dit pas autre chose. "Notre entreprise a effectué une mue radicale depuis que je suis arrivé à sa tête", explique-t-il en substance. "Nous sommes devenus une entreprise à raison d’être, qui souhaite avoir un impact sociétal. Nous nous engageons pour la société au sein de laquelle nous vivons, mais aussi pour la planète. Nous développons nos implications dans l’écosystème régional, par exemple au niveau du VentureLab, qui épaule les jeunes entrepreneurs. Il était dès lors naturel de prêter aussi notre concours à cette étude scientifique."