L'intriguant profil d'un tireur qui visait la police

Un "cas banal" sorti de prison

Il était difficile de comprendre, ce mardi soir, comment Benjamin Herman, fiché depuis 2017 sur la Banque nationale générale (BNG) comme radicalisé au contact d’islamistes à la prison de Lantin, a pu bénéficier de tant de congés pénitentiaires et autorisations de sortie. Le ministre de la Justice Koen Geens, responsable de ces sorties et congés, a fait savoir ce mardi que Benjamin Herman avait bénéficié de 11 autorisations de sortie d’une journée et de 13 congés pénitentiaires de 36 heures, en prévision de sa sortie de prison programmée en 2020. "Il était donc difficile de prévoir que cela se passerait mal la 14e fois", a-t-il commenté.

En droit belge, c’est l’administration pénitentiaire, sous les ordres du ministre, qui autorise ou pas les sorties, sur la base, notamment, d’un rapport long et circonstancié du service psychosocial de la prison et d’un avis du directeur de celle-ci, généralement décisif. Les sorties et congés sont accessibles à la demande du prisonnier un an avant le tiers de la peine purgée. Ils sont accordés à trois conditions: qu’il n’y ait pas de risques de récidive, de soustraction à la Justice (non-retour en prison) et de s’en prendre aux victimes. Ils permettent un retour gradué à la liberté et la réalisation d’un projet professionnel. "L’idée est de retrouver la liberté étape par étape et pas de se retrouver dehors d’un seul coup. Il est rarissime de constater des faits délictuels ou criminels commis durant un congé pénitentiaire", observe l’avocate pénaliste Delphine Paci, coprésidente de la section belge de l’Observatoire international des prisons.

Pour Marie-Françoise Berrendorf, conseillère générale au sein de la Direction des établissements pénitentiaires, un détenu qui a obtenu autant de permissions de sorties et de congés est "un cas banal. Si l’administration estime qu’il n’y a pas de risques de récidive, de fuite ou de danger pour les victimes, elle doit accorder le congé ou la permission", note-t-elle. Il faut aussi noter que Benjamin Herman n’était pas détenu pour terrorisme. "Un radicalisé n’est pas un terroriste. C’est peut-être choquant à entendre mais un détenu a le droit d’avoir des pensées radicales tant qu’il ne commet pas d’infractions", poursuit Marie-Françoise Berrendorf. Selon plusieurs avocats contactés par nos soins, les demandes de congés étaient systématiquement rejetées pour les personnes écrouées pour terrorisme, à cause du risque de commission d’attentat ou de départ en Syrie et en Irak.