La 5G risque de semer la zizanie en Wallonie

On l’écrivait dans le journal ce mardi. En échange de 1,5 milliard d’euros que l’Europe va octroyer à la Wallonie dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement wallon s’est engagé à mener à bien une série de réformes structurelles dont le déploiement de la 5G dans le sud du pays . L’arrivée de cette technologie, soulignait le ministre-président Elio Di Rupo (PS) lundi, doit se faire "à travers une adaptation du cadre législatif au plus tard au 3 e quadrimestre 2022". Le but est évidemment de permettre aux opérateurs de déployer la technologique grâce à une modification des normes d’émission des ondes.

Ne pas céder aux sirènes européennes

Le dossier est évidemment délicat au point de devenir un sujet sensible au sein du gouvernement wallon entre pro et anti-5G. "Si on ne modifie pas le décret, on ne pourra pas mettre en place la 5G car elle ne portera que sur 2 à 5 m du pylone. On ne va pas faire la fine bouche et prendre le risque de blacklister la Wallonie. Il y a une opposition d'Ecolo qui estime que la 5G va rôtir les Wallons et pas les Flamands. C'est particulier", analyse un acteur dans le cercle gouvernemental.