La BEI met 200 millions à disposition des entreprises wallonnes

Direction le tournaisis et l’entreprise Cosucra. Le rendez-vous est fixé au deuxième étage d’un bâtiment qui était jadis une ancienne ferme. Du sucre, l’entreprise s’est réorientée pour définitivement quitter l’activité historique en 2003 et se focaliser dans la fabrication d’ingrédients pour l’industrie alimentaire. "Nous transformons la chicorée et les pois en protéines végétales", résume son CEO Jacques Crahay.