La Banque nationale prend le contrôle d'Integrale

Cela devait être la semaine décisive pour Integrale. Un énième conseil d'administration devait se pencher sur les offres des candidats acquéreurs ce mardi, avant une assemblée générale programmée vendredi. Le journal Le Soir indique cependant que ce mardi matin, un courrier de la Banque nationale de Belgique (BNB) est arrivé au siège social de l'entreprise à Liège pour lui annoncer qu' elle place un trio à la tête d'Integrale en remplacement du conseil d'administration et du comité de direction.

Nethys est l'actionnaire majorité de l'assureur, avec 71% des parts entre ses mains et 20% supplémentaires via son fonds de pension Ogeo fund. L'été dernier, l'intercommunale liégeoise avait indiqué mettre la compagnie en vente, car celle-ci n'entre plus dans ses activités stratégiques.