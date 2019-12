La Cour des comptes épingle la fragilité du budget du gouvernement wallon

Un risque de 2,5 milliards

L’analyse épingle le pari du gouvernement wallon. Malgré un déficit programmé de 400 millions l’année prochaine, de 346 millions en 2021, de 207 millions en 2022 et de 274 millions en 2023, l’exécutif mise sur un retour à l’équilibre en 2024. Cette trajectoire comporte cependant un risque car elle repose sur le bon vouloir de l’Europe et du recours de la clause de flexibilité pour immuniser 2,5 milliards d’euros sous la période.

Les dépenses progressent plus vite

Au chapitre des recettes et des dépenses, un chiffre ressort, c’est le solde budgétaire de 2,05 milliards d’euros en 2020. Cette somme représente le montant que le gouvernement va devoir emprunter pour équilibrer ses recettes (13,7 milliards) et ses dépenses (15,8 milliards). La Cour souligne ainsi que les dépenses (+18,4%) de la Région ont progressé plus vite que les recettes (12,6%) entre 2015 et 2020.