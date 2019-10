La E19 fermée à hauteur de Nimy

Un camion s'est couché sur le flanc vers 5h30 sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes, à hauteur de Nimy. L'autoroute est fermée dans les deux sens pour éviter tout risque, car le véhicule perd un liquide potentiellement inflammable, mais non toxique , selon la police. Des déviations sont mises en place.

Le camion a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable, qui s'écoule encore. Les pompiers ont placé une mousse absorbante, précise la police. Un périmètre de sécurité a été installé et l'autoroute est fermée dans les deux sens au moins jusqu'en début d'après-midi.

Que faire? L'itinéraire conseillé en venant de Bruxelles vers la France est d'emprunter la A8/E429. Sinon, sur la E19 vers Paris, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, vers Mons, indique la police fédérale de la route sur son site internet. Vers Bruxelles, les automobilistes sont invités à quitter l'autoroute via la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg. La N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51.