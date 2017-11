La FGTB demande un septième pôle de compétitivité axé sur le défi du vieillissement

Thierry Bodson, le patron de la FGTB wallonne, suggère au gouvernement MR-cdH de créer un pôle "social". L’objectif de ce 7e pôle de compétitivité est de répondre aux enjeux du vieillissement et d’en capter les retombées économiques. Il estime également que la Wallonie doit se doter d’un Bureau du plan. "Il n’y a pas assez d’anticipation dans la politique économique de la Wallonie." Constatant une certaine distance entre le gouvernement et les syndicats à l’inverse des liens qui existent entre la coalition MR-cdH et l’UWE, Thierry Bodson espère maintenant qu’il sera reçu par le gouvernement.