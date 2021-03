La FGTB fustige le "mépris" de l'UWE

Le patron de la FGTB wallonne Jean-François Tamellini regrette les propos tenus par Olivier De Wasseige à l'égard des travailleurs et assume la grève du 29 mars.

N'y voyez pas une réponse du berger à la bergère. En tant que président du conseil économique, social et environnemental (Cese), Jean-François Tamellini estime avoir un devoir de réserve. Mais en tant que secrétaire général de la FGTB wallonne, le syndicaliste avoue avoir avalé son café de travers à la lecture des propos d’Olivier De Wasseige dans L’Echo ce mercredi 17 mars. En substance, l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises estimait dans nos colonnes que l’heure n’est pas à discuter d’augmentations salariales au-delà de la marge de 0,4%, mais de relancer la machine économique. Le patron des patrons wallons avait été jusqu’à reprendre une déclaration du syndicat français CGT de 1944 appelant les travailleurs à produire, et à revendiquer ensuite. Une ouverture qui, selon le patron de la FGTB, n’en est pas une.

Le syndicaliste va jusqu’à parler de mépris dans le chef d’Olivier De Wasseige. "Oui, c’est un mépris total par rapport aux travailleurs et à leurs représentants. Cela fait longtemps qu’on entend de belles promesses. Je parle de mépris, car quand Olivier De Wasseige cite la CGT et dit produisez puis on verra. Je le traduis par travaillez et taisez-vous. On nous disait il y a quelques mois que nous étions essentiels. Visiblement, ce n'est pas comme cela que je le lis dans les propos d’Olivier De Wasseige. J’ai reçu beaucoup de réactions par rapport aux déclarations du patron de l'UWE. "

Irresponsabilité patronale

Critiqué par le patronat tant au niveau de la FEB que de l’UWE pour l’appel à la grève le 29 mars prochain, Jean-François Tamellini se justifie. "L’irresponsabilité est du côté patronal. Aujourd’hui, les patrons bloquent les hausses de 700 millions pour l’ensemble des allocations bien-être et ne donneront leur accord que si, en échange, nous acceptons un blocage des salaires. Je rappelle que derrière cette enveloppe bien-être, il s’agit d’augmenter les pensions, les allocations sociales. C’est du chantage et c’est en cela que c’est irresponsable. Il y a eu 12 à 13 rencontres au niveau du Groupe des 10 et on est nulle part. Cette grève, c’est un coup de semonce."

Une hausse là où c'est possible

Dans le dossier de l’Accord interprofessionnel (AIP) et la marge salariale limitée à 0,4%, le patron de la FGTB wallonne se défend pourtant d’opposer une vision binaire du tout ou rien. "Notre position se veut constructive. Nous disons qu’il faut reporter les discussions sur une hausse de plus de 0,4% dans les entreprises où ce n’est pas possible. Mais là où il y a des marges indicatives, on pourrait trouver un accord."

Quant aux problèmes de solvabilité mis en avant par Olivier De Wasseige et qui pourraient justifier une impossibilité pour les entreprises d’aller au-delà des 0,4% de hausse salariale, Jean-François Tamellini estime que l’argument est biaisé. "D’où viennent les problèmes de solvabilité? Il y a effectivement une baisse temporaire du chiffre d’affaires pour certaines entreprises, mais j’ai dit à Olivier De Wasseige qu’il fallait aussi aller voir du côté de la distribution des dividendes en 2019. 14.500 entreprises ont approuvé le versement d’un dividende plus important que leurs bénéfices! Ces versements de dividendes ont vidé les caisses et causé les problèmes de liquidité."