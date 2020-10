La FGTB fustige le poids des consultants en Wallonie

Covid oblige, c’est une rentrée syndicale en petit comité que vit la FGTB wallonne ce mardi. Sans barnum alors que tout le gratin wallon était convié au Ciney expo en soirée. Mais le syndicat s’est résolu à annuler l’évènement. « Faute de combattants. On a eu une liste importante de désistements pour cause de quarantaine dans les gouvernements et dans le monde économique », explique Jean-François Tamellini, le nouveau patron de la FGTB wallonne. « Mais on va continuer à organiser la résistance », clame-t-il.

Mobiliser l'épargne des citoyens

Le syndicat appelle également le gouvernement wallon à réorienter les aides en matière d’emploi et de formation. « On a loupé le coche car les employeurs auraient de toute façon continué à engager même sans les aides. On doit réorienter ces aides car le public le plus éloigné n’en bénéficie pas. On doit aller vers une intégration durable de ce public vers des secteurs porteurs. » La FGTB estime aussi que le public doit reprendre la main sur la gestion des demandes de financement européens pour la recherche.

Les partenaires sociaux sur la touche

Derrière cette question de « dignité », la FGTB rappelle l’importance du redéploiement économique du sud du pays. A ce titre, Jean-François Tamellini s’inquiète de la dérive empruntée par l’exécutif wallon qui, à force de se tourner vers des consultants, oublierait les acteurs de terrain. « Aujourd’hui, le plan Get Up repose notamment sur le travail de trois task force. Mais la méthode ne fonctionne pas. Get Up, c’est un modèle qui risque d’empêcher ceux qui connaissent mieux les dossiers sur le terrain (comme le Forem, l’Aviq, l’IWEPS,…) d’apporter des solutions. Si on se laisse embarquer dans une vision donnée par des consultants, on a un problème. Et en plus, il n’y a aucune réponse donnée quant au budget qui sera disponible pour le plan Get Up».