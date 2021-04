La FGTB met en garde le gouvernement Di Rupo

À la veille d'échéances politiques importantes, le syndicat socialiste demande au gouvernement wallon un rééquilibrage au profit des travailleurs.

À quelques jours de plusieurs échéances politiques importantes en Wallonie, comme la remise de la version finale du plan de relance du conseil stratégique au gouvernement wallon mercredi, la FGTB donne de la voix. Pour l’heure, les revendications du syndicat socialiste sont données en mode mineur, mais Jean-François Tamellini, le patron de la FGTB wallonne, se dit prêt à y mettre plus de puissance si les décisions politiques ne vont pas dans la bonne direction.

En finir avec la politique libérale

"Nous sommes à la veille de décisions politiques qui vont avoir un impact sur les travailleurs", prévient le secrétaire général du syndicat wallon. "Il faut un rééquilibrage, une base économique qui se traduit par du social et de l’environnemental et non un nouveau coup vers une politique plus libérale. Que ce soit à travers Get Up, la réforme de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, la réforme des aides à l’emploi, nous allons pouvoir mesurer si le gouvernement wallon opte pour un rééquilibrage. On prendra position en fonction des orientations du gouvernement wallon."

Derrière ce rééquilibrage, la FGTB s’en prend à ce qu’elle voit comme la politique du "deux poids, deux mesures" dans toutes les aides distribuées aux entreprises pendant la crise, alors que de nombreux salariés ont perdu entre 15 et 30% de leur salaire brut. "Il y a eu des effets d’aubaine du côté des entreprises. Il faut évidemment continuer à aider les indépendants, mais il faut rééquilibrer les choses et ne plus poursuivre cette politique libérale."

Cheval de Troie

Parmi les gros dossiers sur lesquels le gouvernement d’Elio Di Rupo sera attendu au tournant, le syndicat pointe la réforme de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. "Ce sera un test. Cette réforme va montrer s’il y a une rupture par rapport à la logique d’exclusion du Fédéral. Il faut une diminution drastique des sanctions."

Il cible encore le projet de création d’une cellule de prospection et d’anticipation. "Elle doit devenir un élément central dans la relance. Sans elle, on va continuer à investir dans des filières qui ne permettent pas le développement de la Wallonie." Il appelle aussi l’administration à faire preuve de plus de clairvoyance dans ses marchés publics, en travaillant par allotissement "afin qu’ils profitent aux PME et non aux multinationales".