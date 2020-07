La Fédération Wallonie-Bruxelles va lever 1,4 milliard sur les marchés

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La crise du Covid vient aggraver le déficit structurel pour une institution "qui n’est pas maître de ses recettes", rappelle Frédéric Daerden (PS), son ministre du Budget. Sa dotation, en provenance du Fédéral, "dépend de la croissance". "Or celle-ci passerait, en 2020, de +1,3 à -10,6% ", explique-t-il à L'Écho. 12% de croissance en moins, cela fait grosso modo 1 milliard d’euros de pertes, soit un peu moins de 10% du budget. Un coup dur pour ses postes principaux: l’enseignement et la culture.

La dette va coûter 300 millions par an

Dans ce 1,4 milliard, il y 150 millions à aller chercher au Conseil de l'Europe, au moins 500 millions dans le cadre d'un nouvel emprunt et 300 millions minimum via une nouvelle ligne de crédit à la Banque européenne d'investissement (BEI). "Le représentant de la BEI en Belgique était réceptif à l’idée de monter plus haut", assure Frédéric Daerden, qui promet une diversification des sources de financement et un maintien des capacités d'investissement de la Fédération.