La Foire agricole de Libramont donne rendez-vous en ligne avant l'été prochain

La Foire de Libramont organise les 3 et 4 décembre prochains un sommet en ligne destiné aux professionnels et étudiants du secteur.

Le jeudi 3 décembre sera consacré à l'avenir de la robotique et la place du numérique en productions végétales, tandis que le lendemain sera dédié à la thématique de l'élevage et s'articulera autour du sujet de la nutrition animale et de l'autosuffisance alimentaire.

Une Foire "normale" en 2021?

Si le contexte exceptionnel de l'année 2020 devrait amener les organisateurs des événements liés à la Foire à intégrer plus de numérique dans leurs rendez-vous, ils attendent bien une Foire physique pour cet été, ainsi que le Demo-Forest. "Il y aura encore des contraintes sanitaires fortes en 2021, mais nous travaillons sur des plans et protocoles pour donner plus d'espace de visite, en réduisant" notamment l'espace commercial et en réinventant l'espace Horeca. Le concept de la Foire et de Demo Forest, qui se déroulent tous les deux ans en extérieur, joue en leur faveur, estiment-ils.