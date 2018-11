La SRIW va lancer un fonds dans le domaine spatial

L'actuel gouvernement wallon MR-cdH veut donner un petit coup de boost aux six pôles de compétitivité en renforçant certains axes et en créant de nouveaux clusters.

"Pour accompagner la transition du secteur spatial dit classique et pour saisir la vague du new space, une priorité de la Région wallonne doit être d’adopter une vision stratégique et d’investissement agile."

Soutenir les nouveaux acteurs du spatial

Parmi les grands axes de la réforme, du gouvernement, l’activité aéronautique et spatiale gérée par le pôle Skywin est ciblée comme un vecteur de croissance pour le sud du pays. Le budget wallon 2019 "leur accordera une importance particulière", assure le ministre de l’Economie qui détaille les grandes lignes de cette stratégie dans une note-cadre prochainement débattue avec les députés du parlement wallon. "Pour accompagner la transition du secteur spatial dit classique et pour saisir la vague du new space, une priorité de la Région wallonne doit être d’adopter une vision stratégique et d’investissement agile", insiste le document. Cette approche rejoint d’ailleurs les grandes lignes du plan stratégique à 15-20 ans réalisé par le pôle Skywin dernièrement.