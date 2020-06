La Sogepa et la Sriw ont déjà mobilisé 212 millions pour les entreprises

Sous la forme de prêts, de garanties ou de prises de participations, les deux outils publics ont soutenu quelques 86 entreprises depuis le début de l'année et la crise du Covid.

Si la fin du moratoire sur les faillites fait craindre le pire dans les prochains jours du côté des acteurs de l’aide aux entreprises, le nombre d’interventions opérées par les outils économiques wallons – Sogepa, SRIW et Sowalfin – suffit à illustrer la violence du choc de la crise depuis quelques mois.

L’entreprise Chaussures Maniet est le dernier exemple en date. A travers la Sogepa (société wallonne de gestion et de participations), le ministre de l’Economie Willy Borsus (MR) a validé ce jeudi une intervention sous forme d’emprunt de 1,187 million d’euros pour l’entreprise. Chaussures Maniet s'ajoute ainsi à la liste des 28 entreprises aidées par l'outil public depuis le début de la crise .

La Sogepa est intervenue pour un total de 16,9 millions d’euros. Outre les grosses opérations de plus de 1 million auprès de Trafic, Air Belgium, AllMat et Chaussures Maniet, le bras financier de la Région a soutenu 24 plus petites sociétés issues de secteurs variés comme l’horeca (Brasserie des Légendes, Auberge Grande Cure,…) du retail (Alterego, Mormina-Geox) ou de l’agroalimentaire (Wamabeef, Tradition Campagnarde). A cela, il ne faut pas oublier les 166 demandes en attente.