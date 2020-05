La Sogepa va (aussi) soutenir les TPE

TPE friendly

À regarder de plus près le paysage économique de la Wallonie, parsemé ici et là de TPE, ce nouveau programme – baptisé Re-Action – est tout sauf incohérent. Et la crise du Covid-19 qui bouscule aujourd’hui de nombreux entrepreneurs justifie doublement ce projet en gestation depuis plusieurs mois à la Sogepa. "Il s’agit de combler un vide qui existait: ce sont les plus petites entreprises qui connaissent en général le plus de difficultés, mais rien n’existait pour les soutenir, notamment financièrement. La Wallonie veut être mobilisée pour ceux qui osent, qui créent de la valeur, de l’activité et de l’emploi!", justifie le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR).