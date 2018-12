La Wallonie a capté plus d'un milliard d'investissements étrangers en 2018

Avec le concours d’entreprises comme Alibaba, la Wallonie a capté pour 1,142 milliard d’investissements étrangers cette année.

La caravane chinoise avec ses locomotives Thunder Power et Alibaba et sa myriade de plus petites entreprises qui gravitent autour d’elles ont dopé les projets d’investissements étrangers en Wallonie cette année. D’après les chiffres fournis par le cabinet du ministre de l’Économie Pierre-Yves Jeholet (MR), le millésime 2018 est même à considérer comme le deuxième meilleur cru depuis 18 ans.

2.743 emplois promis

Cette année, la Wallonie a capté pas moins de 71 dossiers d’investisseurs étrangers. Si on est loin des records de 2008 en nombre de dossiers, ces développements devraient générer un investissement global de 1,142 milliard d’euros, contre 682 millions en 2017 et permettre de créer 2.743 emplois dans le sud du pays.

Outre le géant chinois de l’e-commerce Alibaba ou le constructeur de voitures électriques Thunder Power, qui promettent d’investir respectivement 75 et 125 millions d’euros à Liège et Charleroi, on trouve d’autres géants comme l’américain Google, qui va injecter 200 millions pour extension sur le site de Baudour, ou le Britannique Inovyn, qui va décaisser 100 millions sur son site de Jemeppe.

La Chine en pole position

Si la Chine est désormais le plus important investisseur étranger sur le sol wallon avec 351 millions d’euros annoncés cette année, les Etats-Unis restent un acteur incontournable avec 212 millions d’investissements annoncés cette année. Les entreprises flamandes, considérées comme des investisseurs étrangers dans les statistiques, ont de leur côté déclaré vouloir investir 130 millions en Région wallonne.

Au niveau des grandes tendances sectorielles, 330 millions d’euros concernent les nouvelles technologies, 158 millions d’euros les sciences du vivant, 150 millions d’euros l’agroalimentaire et enfin 133 millions d’euros dans la logistique.

Risque assumé et appel du pied aux syndicats

Derrière cet état des lieux de la situation, dans lequel Zalando ne figure pas depuis l’échec des négociations entre la Région et le groupe de vente en ligne allemand, le ministre de l’Économie Pierre-Yves Jeholet regrette les critiques faites autour de certains dossiers emblématiques comme Alibaba ou Thunder Power.

"En Wallonie, on a une capacité à se tirer une balle dans le pied et se flageller. Des dossiers comme Alibaba ou Thunder Power comportent effectivement une part de risque que j'assume mais ils ont été analysés en profondeur." Pierre-Yves Jeholet

"En Wallonie, on a une capacité à se tirer une balle dans le pied et se flageller. Des dossiers comme Alibaba ou Thunder Power comportent effectivement une part de risque que j’assume mais ils ont été analysés en profondeur. On ne peut pas nous reprocher de ne pas faire le maximum pour attirer des investisseurs étrangers. Un dossier comme Thunder Power comporte une part de risque financier pour la Wallonie, qui va injecter 50 millions dans le projet. Mais tant Alibaba que Thunder Power sont des investissements structurants qui vont permettre de créer des emplois en amont et en aval et au final construire de nouveaux écosystèmes en Wallonie. Ces acteurs vont générer de l’activité pour les PME wallonnes et rendre de l’espoir dans des régions comme Charleroi. Ces deux projets font donc partie de la stratégie de réindustrialisation de la Wallonie. Cela valait dont bien une part de risque", assure le ministre, qui appelle les patrons, les responsables politiques et les syndicats à réinventer le modèle de concertation sociale en Wallonie.

"On ne doit pas arrêter le travail comme on le fait aujourd’hui au nom de grèves politiques. Il y va de la responsabilité des syndicats. Le climat général est important pour l’attractivité de la Wallonie. Les syndicats ont une responsabilité par rapport à tous ces investissements étrangers et je remarque qu’à certains endroits comme à l’aéroport de Liège, les choses se passent correctement."