La Wallonie a rendez-vous avec son histoire

L’échéance raisonne comme un délicat compte à rebours. En 2024, la Région wallonne devra encaisser la fin des transferts financiers entre le nord et le sud du pays . Chaque année, et pendant 10 ans, ce sont 60 millions qui seront retirés de la case recettes de la Wallonie.

Cette perspective budgétaire ne laisse guère de choix à la Wallonie. Elle a tout au plus trois années pour s’y préparer. Elle y arrivera en transformant son économie et en réformant une série de leviers comme la formation chez les jeunes, l'entrepreneuriat, la lutte contre le chômage et les métiers en pénurie, la durabilité de l’économie et de ses ressources… En pleine crise sanitaire, il s’agit d’un défi majeur pour une Région qui a encore du mal à se relever suite à son déclin post-sidérurgiste.