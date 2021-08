La Wallonie accorde des dispenses de permis pour les travaux urgents liés aux inondations

L'heure est désormais à la reconstruction et, afin d' avancer plus vite sans être en infraction , le gouvernement wallon a donc décidé d'exonérer de permis d'urbanisme certains actes et travaux. Plus concrètement, le placement de logements modulaires ou conteneurs habitables, les emplacements de stationnement en plein air et les équipements communautaires, comme un local vélo par exemple, sont exonérés de permis pour deux ans s'ils sont réalisés par ou pour la Société wallonne du logement, des sociétés de logement de service public, des communes ou des CPAS.

Une exonération de permis pour un an est accordée aux entreprises et indépendants sinistrés pour le placement d'installations comme un conteneur, que ce soit sur le domaine public ou privé.

Une même exonération d'un an est accordée pour les services publics, les hôpitaux (cliniques incluses), les centres d'accueil, de revalidation ou d'hébergement des personnes handicapées, les établissements scolaires, les centres de formation professionnelle, les internats et homes pour étudiants dépendant d'un établissement scolaire, les homes pour enfants, les musées, théâtres et centres culturels, les cultes reconnus ou la morale laïque et les établissements d'enseignement supérieur.