La Wallonie appelle les entreprises à révolutionner leur mobilité

L’enfer sur les routes! Si Bruxelles et ses navetteurs connaissent ce calvaire, la Wallonie ne doit pas pour autant claironner. La congestion la guette. Il suffit de se plonger dans une récente étude menée par le Bureau du Plan pour s’en rendre compte.

D’après les prévisions du Plan, à politique inchangée en matière de mobilité en Wallonie, d’ici 2030, il faut s’attendre à une augmentation des voyageurs par kilomètre de 20% et du nombre de tonnes transportées par kilomètre de 68%. L'étude évoque aussi une diminution des vitesses de circulation de 29% en heure de pointe. Bref, un cocktail détonant qui pourrait paralyser le sud du pays.

Mobilité 2030

La part du bus doit aussi évoluer pour passer de 4% à 10%. La législation concernant les taxis sera aussi revue pour permettre leur utilisation à plus large échelle. Des Ravel seront aussi transformés en autoroutes de l’emploi en les reliant aux gares et aux nouveaux quartiers.

Les entreprises concernées

Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit aussi le lancement d’appels à projets destinés à promouvoir l’usage du vélo, du train et du bus auprès du plus grand nombre de personnes. "La mise en œuvre de cette nouvelle vision ne peut être réalisée qu’avec la participation active de tous les acteurs institutionnels, associatifs et privés, dans une démarche collaborative", insiste Carlo Di Antonio (cdH), le ministre de la Mobilité.