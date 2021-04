La Wallonie attire la cleantech française IPSIIS

Aidée par un financement public, la société IPSIIS va implanter à Frameries une unité de production de mousse isolante qui résite aux hautes températures.

La Wallonie se rêve en champion de l’économie circulaire. Il y a quelques semaines, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo a adopté une stratégie destinée à faire évoluer le système économique afin "de produire des biens et services de manière durable, en diminuant la consommation et le gaspillage des ressources, la production des déchets et en régénérant les écosystèmes naturels". Elle se donne comme objectif chiffrés de diminuer la demande en matière de 25 % en 2030 par rapport à 2013, et d’augmenter de 20 % les emplois wallons contribuant directement et indirectement à l’économie circulaire d’ici 2025.

Plan de relance et opportunités de marché

À côté des matières plastiques, de la métallurgie ou des systèmes alimentaires, la Région mise sur la filière de la construction et les bâtiments pour accélérer les changements. Un important budget (113 millions) du volet wallon du plan de relance européen sera d’ailleurs consacré à cette thématique afin de développer des "méthodes innovantes" qui favorisent le réemploi et le recyclage des déchets de la construction, de la rénovation et de la démolition. Les déchets issus des terres excavées représentent par exemple 16 millions de tonnes par an, "soit 60% du gisement total de déchets en Wallonie".

En attendant les effets du plan de relance européen, la stratégie wallonne mise sur les opportunités du marché, en investissant dans des entreprises comme la société française IPSIIS (Innovative Processes, Sustainable Inspiring Insulation Solutions). Cette start-up active dans le domaine des "cleantech" a été lauréate du concours Cleantech Open France 2015, et l’une des 21 ambassadrices de la French Tech à la Cop 21.

"On s'est rendu compte qu’il y avait un écosystème favorable avec des pôles d'expertise, un tissu industriel qui permet de compléter notre proposition en s'appuyant sur un sous-traitant local pour la phase de cuisson." Yves Le Corfec Président d'IPSIIS

Basée à Moissy-Cramayel, au sud de Paris, la jeune société a développé une mousse minérale qui peut à la fois être utilisée comme matériau de construction et comme matériau incombustible, résistant au feu, avec des propriétés isolantes. La technologie développée par IPSIIS repose sur une innovation de rupture en offrant une voie de valorisation pour les poudres minérales inertes (ardoise, verre, brique) issues du recyclage.

Lire aussi | La Wallonie a rendez-vous avec son histoire

Un centre de production à Frameries

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, l’entreprise vient de signer un partenariat avec la SRIW pour s’implanter en Wallonie. "On s’est rendu compte qu’il y avait un écosystème favorable avec des pôles d’expertise, un tissu industriel qui permet de compléter notre proposition en s’appuyant sur un sous-traitant local (basé à Fleurus, ndlr) pour la phase de cuisson", explique Yves Le Corfec, le président d’IPSIIS.

37% du capital La Région wallonne possèdera 37% du capital de la filiale wallonne d'IPSIIS.

Avec l’aide financière du fonds public wallon SRIW, IPSIIS va implanter une unité de production à Frameries. L’opération représente un investissement de 2,5 millions dont 1,1 million injecté par la Région wallonne à travers un prêt convertible à la maison-mère et un prêt subordonné et une prise de participation de 37% dans le capital de la filiale wallonne. "Grâce à notre produit NEXT, on rapatrie en Wallonie un centre de production. Cet investissement, c’est de la réindustrialisation circulaire. Il participe à la mise en œuvre de la stratégie de l’économie circulaire", analyse Olivier Bouchat, vice-président de la SRIW.

"Cet investissement, c'est de la réindustrialisation circulaire. Il participe à la mise en œuvre de la stratégie de l'économie circulaire mise en place par la Région." Olivier Bouchat vice-président de la SRIW

L'implantation wallonne va permettre de créer une quinzaine d’emplois d’ici 2024. "Alors que notre site en France développera des solutions conventionnelles, notre implantation belge se focalisera sur la gamme de produits à très haute valeur ajoutée en produisant et distribuant de la mousse minérale qui résiste aux hautes températures pour l’ensemble des clients européens", explique Yves Le Corfec. Sans surprise, ces perspectives réjouissent le libéral Willy Borsus, ministre de l’Économie. "On niche une activité qui est porteuse et dont l’activité est susceptible de grandir tout en répondant à des enjeux environnementaux."