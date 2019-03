La Wallonie autorise les cercueils en carton et en osier

L'aquamation: cette pratique consiste à plonger le corps du défunt dans de l'eau chaude (à 93°C) agitée et contenant des agents facilitant la dissolution des chairs. Ce processus ne prend que quelques heures (3-4h). À la fin du procédé, il ne reste plus que les os, qui sont ensuite broyés et remis à la famille de la personne décédée. L'avantage de cette technique est qu'elle consomme peu d'énergie: 1 kg de CO2 contre 160 kg pour la crémation.