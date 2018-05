La Wallonie chasse les plastiques

→ Fini les gobelets en 2019

→ Une filière pour recycler 200.000 tonnes de plastiques

On devrait certainement y voir plus clair dès la fin de l’appel à projets mais d’après la note gouvernementale validée la semaine dernière, le potentiel en Wallonie semble suffisant pour justifier économiquement une telle filière. "Le potentiel wallon est d’environ 200.000 tonnes de plastiques. Sur base des filières actuelles, on peut considérer, à ce jour, que seulement 70.000 tonnes sont collectées sélectivement et recyclées, soit 35%", souligne le document. Dans ces 200.000 tonnes de déchets, on trouvera les PMC et futurs P+MC collectés dans les sacs, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les plastiques industriels, les plastiques de la construction, les plastiques automobiles, les bâches agricoles et enfin les matelas.