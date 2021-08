La Wallonie cherche 2.000 habitats légers à louer et 3.000 à acheter

Fin juillet, la Région wallonne a lancé, via la Société wallonne du logement (SWL), un appel aux entreprises susceptibles de mettre à disposition des communes des logements temporaires , comme des habitats modulaires, des conteneurs aménagés ou des "tiny houses", afin d’abriter, pour une durée plus ou moins longue, les sinistrés des inondations de juillet.

Les estimations concernant le nombre de familles à reloger sont toujours provisoires, mais les besoins sont pressants (voir la carte ci-dessous). Le ministre du Logement Christophe Collignon (PS) a dès lors opté pour un accord-cadre composé de deux volets: le premier, pour lequel les offres devaient être rentrées le 10 août, concerne 2.000 logements temporaires à louer, à livrer dans les 6 semaines, et le second, qui se clôture ce jeudi à 17 heures, vise 3.000 logements temporaires à acquérir, qui doivent être disponibles dans les 12 semaines.

Au total, une soixantaine d’entreprises ont été contactées, essentiellement en Belgique et en France, dont certaines s’étaient manifestées dès les premiers jours de la catastrophe. Les offres retenues seront classées par ordre de préférence: les pouvoirs locaux, à savoir les communes, les CPAS et les sociétés de logement, pourront alors passer commande en fonction de leurs besoins. Les habitats temporaires devront être livrés et placés aux endroits désignés, sur des terrains viabilisés notamment fournis par la SWL, disposant d’un accès à l’eau et à l’électricité, et situés si possible à proximité des zones touchées.