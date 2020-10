La Wallonie débloque 50 millions pour décarboner les entreprises

Ces aides ne sont donc pas neuves sauf que l’enveloppe de 50 millions sera engagée en 2021 à travers des subsides et non plus des prêts. "Depuis de nombreuses années, une circulaire du ministre du Budget limite l’utilisation des crédits du fonds Kyoto à des crédits de code 8 (octroi de crédits et prises de participation). Cette limitation a contribué à l’augmentation des réserves sur le Fonds Kyoto, car les entreprises sont moins désireuses de prêts que de prêts combinés à des aides. Cependant, lors du conclave de l’initial 2021, à mon initiative, le gouvernement s’est accordé sur une utilisation de 50 millions autrement qu’en code 8. Ceci permettra d’accorder des subsides combinés éventuellement à des prêts à charge du Fonds Kyoto dès 2021", a expliqué le ministre Henry au parlement wallon cette semaine.