La Wallonie débloque 6,8 millions pour les classes numériques

La Région wallonne a sélectionné 325 écoles dans le cadre de l’appel à projet École numérique 2018. Cela donnera près de 5.000 tablettes, 2.500 ordinateurs et 500 tableaux numériques en plus dans les classes.

Avec son budget de 6,8 millions, la Région wallonne va donc équiper les écoles sélectionnées d’environ 5.000 tablettes , 2.500 ordinateurs et 500 tableaux blancs interactifs . Du matériel qui a été demandé par les écoles elles-mêmes, suivant le projet qu’elles ont élaboré. "Depuis 2017, on a permis une plus grande modularité dans les projets, pour répondre à la diversité des idées proposées par les équipes éducatives" , explique André de la Charlerie, responsable du projet au sein de l’Agence wallonne du numérique.

Mettre le pied à l’étrier

La sélection des projets se fera donc sur la base de critères de faisabilité, bien sûr, mais aussi de clarté, de transversalité, et de durabilité dans le temps. "Les projets sont soutenus pendant trois ans, mais les équipements sont évidemment destinés à être utilisés plus largement et plus longtemps dans le temps", précise le cabinet Jeholet.