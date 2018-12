La Wallonie dépoussière son code minier et sauvegarde ses terrils

Vielle de 50 ans, la législation wallonne sur le sous-sol était obsolète. Elle entend aujourd’hui imposer aux futurs exploitants miniers plus de contraintes environnementales et sociétales.

Éviter les cow-boys

Basée à Wavre et créée en 2017, la société Walzinc a introduit un permis d’exploration pour sonder les gisements de zinc et de plomb laissés sous les anciennes concessions de Vielle-Montagne (Umicore aujourd’hui) et de Bleyberg dans la région de La Calamine et à Plombières. "Il resterait environ un million de tonnes de minerai de zinc au niveau de la concession Bleyberg et 500.000 tonnes au niveau de Vielle-Montagne", estime Geert Trappeniers, le patron de Walzinc.