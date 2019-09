Jean-Claude Marcourt, président du Parlement wallon, appelle la Région à "combler de manière définitive" son retard.

La Wallonie "doit prendre son destin à bras-le-corps", a affirmé le tout nouveau président du parlement régional, Jean-Claude Marcourt, à l'occasion de la cérémonie officielle des Fêtes de Wallonie, samedi après-midi au Théâtre de Namur. "Les atermoiements mis à s'inscrire sur la voie du fédéralisme, de façon volontaire et volontariste, ont fait perdre à la Wallonie de précieuses années pour moderniser son économie et faire face tant aux changements de paradigmes sociétaux et environnementaux qu'à l'appétit croissant du nord du pays", un retard "que nous payons toujours aujourd'hui" et "que nous devons désormais combler de manière définitive", a-t-il estimé.

"Pas de droit du sang"

"Cela exige que nous prenions notre destin à bras le corps. Pas pour nous replier sur nous-mêmes, comme le répètent en boucle celles et ceux qui n'aiment pas la Wallonie, qui la méprisent ou qui se nourrissent sur la bête. Bien au contraire. Nous avons une chance inouïe de vivre dans une Région ouverte sur le monde, ouverte aux autres cultures, ouverte à celles et ceux qui choisissent d'y vivre", a poursuivi Jean-Claude Marcourt. "Pour nous, sont Wallons, les femmes et les hommes qui vivent en Wallonie. Pas de droit du sang, pas de préférence ethnique, pas de rejet de l'autre chez nous", a-t-il ajouté en appelant par ailleurs à "saisir tous les leviers utiles" pour "prendre son destin en main".