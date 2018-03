La Wallonie enterre son système "opaque" des aides APE

Pour bien se rendre compte de l’impact que vont avoir ces modifications sur le marché de l’emploi, il suffit de se plonger dans les chiffres. En 2016, le système APE bénéficiait à plus de 60.000 travailleurs (soit près de 45.000 ETP) et plus de 4.000 employeurs en Wallonie. Le principe consiste à aider financièrement les collectivités (communes, CPAS, ASBL actives dans le non-marchand, villes, provinces,…) et certains secteurs de l’enseignement à engager des demandeurs d’emploi inoccupés et sous-qualifiés.