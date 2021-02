La Wallonie envisage la systématisation du recours judiciaire avant coupure d'électricité

Concrètement, le décret prévoit l'intervention d'un juge de paix avant la mise en place des étapes suivantes: l'installation d'un compteur à prépaiement, la clôture de contrat et la coupure de fourniture et l'imposition d'un plan de paiement.

Alors qu'elle s'apprête à passer prochainement en Commission énergie - et à être débattue -, cette proposition a suscité des réactions mitigées , émanant notamment des CPAS, du régulateur de l’énergie en Wallonie, la CWAPE et des fournisseurs d'énergies.

Droit fondamental

Ces organisations, si elles ne remettent pas en question l'idéologie de la mesure, pointent sa difficile mise en pratique. L'idéologie en question est celle qui considère l'accès à l'énergie comme un droit fondamental et, dans cette logique, seule une autorité judiciaire devrait pouvoir en limiter l'accès .

Frais de justice et jugements par défaut

En outre, notons qu'à Bruxelles, où un système similaire est d'application (mais ne prévoyant pas d'outil de prépaiement) depuis une vingtaine d'années, les chiffres ne sont pas de nature à rassurer. Selon Brugel, sur les 3.434 jugements rendus en 2019, 904 ont abouti à une coupure pure et simple de la fourniture . Des chiffres qui s'expliquent par le taux important de jugements rendus par défaut, à savoir 80%. Pour un "droit fondamental", il apparaît ici que le système en protégeant l'accès est perfectible.

D'autant plus que le processus coûte cher en temps et en argent. Il est ici question de frais de justice et de mobilisation des tribunaux (selon la Febeg, le travail de la justice de paix se trouvera augmenté de 53% en cas de mise en place de la procédure), mais aussi d'endettement des ménages concernés, en hausse de 140% sur la période nécessaire à la procédure selon les chiffres bruxellois.