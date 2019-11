La Wallonie est peuplée de 350 grandes entreprises et de près de... 80.000 PME

L’Union wallonne des entreprises (UWE) vient de boucler son traditionnel diagnostic sur le monde des entreprises. D’après l’UWE, la Wallonie comptait 78.521 entreprises (dont 350 de plus de 200 personnes) ayant un siège social dans la Région à la fin 2017. Même si le taux de survie reste inférieur pour les entreprises wallonnes par rapport à ce qui est enregistré en Flandre, entre 2003 et 2017, elles ont créé 131.000 emplois.

Combien d’entreprises en Wallonie? Dans quels secteurs sont-elles actives? Qui se cache derrière les grands acteurs? Dans sa 12e édition de "L’Entreprise, je veux savoir", l’Union wallonne des entreprises (UWE) tente de répondre à toutes ces interrogations d’une façon didactique. Pour justifier sa démarche, l’UWE y va de son constat: "En Wallonie, le monde des entreprises reste mal connu et souvent mal compris du grand public. Peu de citoyens sont au courant des succès des entreprises wallonnes ou sont conscients des retombées de l’activité entrepreneuriale sur leur vie quotidienne. Or, une perception réaliste de la vie des entreprises est un élément capital pour créer un cadre favorable à leur développement et susciter l’attrait auprès des entrepreneurs potentiels".

Les entreprises seront d’ailleurs très sollicitées par le nouveau gouvernement wallon PS-MR-Ecolo, qui compte sur elles pour faire progresser de 5% le taux d’emploi dans le sud du pays d’ici 5 ans.

Plongeons dans les chiffres.

Seulement 350 grandes entreprises

D’après les données compilées par l’UWE, la Wallonie comptait 78.521 entreprises privées en activité et ayant leur siège social sur le sol wallon à la fin 2017. À l’échelle de la Belgique, cela représente 29,5% du total des entreprises belges. "Les entreprises wallonnes du secteur privé fournissent 706.973 postes de travail, ce qui représente près de 67% de l’emploi salarié de la Wallonie (secteur privé et secteur public), contre 78% en Flandre", fait remarquer l’UWE.

"En moyenne, une entreprise wallonne emploie 9 personnes, contre 10,9 en Flandre."

La Wallonie se caractérise par un tissu économique composé essentiellement de PME. "En moyenne, une entreprise wallonne emploie 9 personnes, contre 10,9 en Flandre." Plus frappant, 99,6% des entreprises sont à ranger dans la catégorie des TPE-PME, soit 78.171 sociétés. Les grandes entreprises (plus de 200 salariés) sont, elles, au nombre de 350. Ces dernières occupent néanmoins 156.956 personnes, soit 22,2% de l’emploi privé en Wallonie. "En employant plus d’un salarié sur cinq du secteur privé, sans compter les emplois indirects dans les PME qui gravitent autour d’elles, il est certain que les grandes entreprises jouent un rôle structurant pour l’économie wallonne", insiste l’UWE.

Plus vulnérables

Le taux de création net annuel, entre 2008 et 2017, s’élève à 2,7% en Wallonie, contre 3,4% en Flandre. "Cela représente une moyenne d’environ 2.950 entreprises supplémentaires chaque année en Wallonie." Ce score inférieur de la Wallonie par rapport à sa voisine flamande s’explique par un taux de disparition plus élevé. "Le taux de survie des entreprises wallonnes après 7 ans d’existence est de l’ordre de 76%, alors qu’il est de 81% en Flandre."

L’industrie reste un secteur clé

1,2% . La création de valeur du secteur industriel a augmenté de 1,2% entre 2003 et 2017.

Si l’industrie wallonne perd du terrain et voit ses emplois diminuer (-0,9% entre 2003 et 2017), la création de valeur du secteur industriel a augmenté de 1,2% durant cette période. "Ce secteur génère de façon indirecte de nombreux emplois dans les services et reste un acteur clé avec 20% de la valeur ajoutée marchande."

Et l’emploi?

Entre 2003 et 2017, plus de 131.000 emplois nets ont été créés par les entreprises, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,5%. "Ce taux est légèrement supérieur à celui de la Flandre, qui affiche 1,3% sur la même période." Plus globalement, sur le 1,26 million de travailleurs occupés en Wallonie, 715.483 sont engagés dans le privé. En y ajoutant les indépendants, le taux est de 74,6%.