La Wallonie gère mal l'immobilier public

La Cour des comptes déplore l’absence d’un cadastre des biens immobiliers publics de la Région. L’état des lieux répertoriant les immeubles administratifs existe déjà. Et il va permettre de générer de belles économies. La Wallonie lance un masterplan avec l’aide du consultant Cushman & Wakefield.

C’est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère. Dans son dernier cahier d’observations sur la Wallonie rendu public en début de semaine, la Cour des comptes a épinglé une nouvelle fois la mauvaise gestion de la Région wallonne au niveau de son patrimoine immobilier. Pour faire simple, les experts de la Cour déplorent l’absence d’un cadastre global derrière lequel on retrouverait un inventaire exhaustif, actualisé, centralisé et fiable de l’ensemble des biens meubles et immeubles, qui permettrait de garantir une évaluation correcte des actifs immobilisés.