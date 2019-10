La Wallonie intensifie la traque des véhicules les plus polluants

C’était il y a quatre ans. Un scandale lié aux tricheries aux normes antipollution sur les véhicules diesel du constructeur allemand Volkswagen secouait les croyances concernant les véritables impacts des voitures sur la qualité de l’air. Avec une conclusion: certains véhicules polluent bien plus que ce qu’indiquent les catalogues de vente. On nous mentirait donc… Benjamin Bergmans, le patron de l’Institut scientifique wallon pour un environnement sain et sûr (ISSeP), reconnaît le double langage des constructeurs automobiles. " Les constructeurs ont amélioré les véhicules en 15 ans mais on est parfois à 7 ou 8 fois au-dessus de ce qui est attendu. "

Exit les moutons noirs

Devant cette perte de confiance, plusieurs pays européens (ou régions d’Europe) ont multiplié ces dernières années les mesures pour bannir des routes les véhicules les plus polluants. En Wallonie, la traque a pris plusieurs formes. Il y a d’abord ce qu’on en sait. Le précédent gouvernement MR-cdH a adopté un calendrier de phasing out entre 2023 et 2030 pour retirer des routes wallonnes les véhicules les plus polluants. Outre les moteurs au diesel ne répondant pas à la norme Euro 6d-temp ou supérieure, la mesure vise les motorisations à essence les plus polluantes.